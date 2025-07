ProSieben verbannt «Grey's Anatomy» aus der Primetime

«Grey's Anatomy» läuft bereits seit 2005 erfolgreich im US–Fernsehen. Bisher wurden rund 450 Episoden in den 21. Staffeln produziert. In den USA ist der Hype um das Treiben in einem fiktiven Krankenhaus in Seattle hingegen ungebrochen. Im April 2025 wurde bekannt gegeben, dass auch eine 22. Staffel gedreht werden soll. Im Zentrum der Handlung stehen das Leben und die Arbeit von Dr. Meredith Grey (verkörpert durch Ellen Pompeo, 55) – trotz ihres Serienausstiegs in Staffel 19. Sie ist weiterhin in Gastauftritten zu sehen und fungiert ausserdem nach wie vor als Erzählerin.