ProSieben wird Raab-Boxkampf nicht zeigen

Stefan Raab (57) und Regina Halmich (47) werden erneut in den Boxring steigen. Am 14. September kämpft die deutsche Ex–Boxweltmeisterin zum dritten Mal gegen den Entertainer. Diesmal soll es der «Final Fight» werden, ausgerichtet am 14. September 2024 vor 15.000 Zuschauern in der Arena des Düsseldorfer PSD Domes. Bereits in den Jahren 2001 und 2007 blieb Raab gegen Halmich erfolglos. Die beiden Boxkämpfe wurden von ProSieben übertragen. Das erneute Duell wird der Sender jedoch nicht zeigen.