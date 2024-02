ProSieben zeigt die neue Serie von «Big Bang Theory»-Star Kaley Cuoco

Kaley Cuocos (38) Hitserie «The Big Bang Theory» läuft in Wiederholungen bei ProSieben weiter rauf und runter. Nun bringt der Sender die neue Serie der Penny–Darstellerin erstmals ins Free–TV. «Based on a True Story» startet am 11. März 2024. Jeden Montag um 20:15 Uhr wird dann eine Folge der Thriller–Comedy bei ProSieben laufen. Also auf dem alten Sendeplatz von «The Big Bang Theory».