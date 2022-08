Diese Stars sind dabei

Am 18. September messen sich Choreografin Nikeata Thompson (42) und Journalist Jenke von Wilmsdorff (56) in Mexiko. Unter anderem müssen sie als Mariachis auftreten und das traditionelle Ballspiel Ulama erlernen. Am 25. September werden sich Schauspieler Edin Hasanovic (30) und Ken Duken (43) in Schottland messen. Die weiteren Duelle sind Moderatorin Verona Pooth (54) und Komiker Wigald Boning (55) (2. Oktober; Thailand) und die «GNTM»-Juroren Thomas Hayo (53) und Michael Michalsky (55) (9. Oktober; Japan).