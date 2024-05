Prost! Camila und Matthew McConaughey werben ohne Hosen

«Wir sind stolz auf unseren Tequila, nicht auf unsere Hosen», so Matthew und Camila in einem Statement, das das «People»–Magazin zitiert. «Mit der explosionsartigen Zunahme der Beliebtheit von Tequila hat sich ein gewisses Mass an Hochnäsigkeit in diese Kategorie eingeschlichen. Die Leute reden jetzt über Tequila, wie sie über Wein reden. Wir sind zwar alle dafür, dass Tequila eine Leidenschaft ist, aber wir wollten die Leute daran erinnern, dass er vor allem Spass machen soll», sagten sie und fügten hinzu: «Daher kommt der Name Pantalones und deshalb werden Sie uns auch nicht in Pantalones sehen.»