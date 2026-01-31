Protest gegen Trumps ICE-Politik: «Grey's Anatomy»-Dreh unterbrochen

Am Freitag ruht die Produktion der erfolgreichen Krankenhausserie «Grey's Anatomy». Der Grund ist ein landesweiter Protesttag gegen die US–Einwanderungs– und Zollbehörde ICE, wie das Branchenmagazin «Deadline» berichtet. Einige Mitglieder von Cast und Crew planen, sich an den Demonstrationen zu beteiligen – und die Produzenten der ABC–Serie entschieden sich daraufhin, die Dreharbeiten für einen Tag auszusetzen.