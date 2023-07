Proteste beim ersten Berlin-Konzert von Rammstein

Die Demonstranten hatten sich am Nachmittag auf dem Theodor-Heuss-Platz versammelt und zogen dann in einem Protestzug bis zum Olympiastadion. Dazu hatte das feministische Bündnis «Kein Rammstein in Berlin!» aufgerufen. Vor dem Stadion trafen Demonstranten und Konzertbesucher aufeinander, es kam zu wilden Wortgefechten der beiden Lager. Die Polizei hatte sich darauf jedoch vorbereitet und war mit 200 Kräften im Einsatz.