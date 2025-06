Proteste: Billie Eilishs Bruder Finneas mit Tränengas angegriffen

Rapperin Doechii (26) nutzte indes ihre Dankesrede bei den BET–Awards, wo sie als beste Hip–Hop–Künstlerin ausgezeichnet wurde, für einen Appell gegen die militärische Unterdrückung von Demonstrationen: «Es gibt rücksichtslose Angriffe, die in unseren Gemeinden Angst und Chaos verbreiten – alles im Namen von Recht und Ordnung. Trump nutzt Militärkräfte, um eine Demonstration zu stoppen. Überlegt euch mal, was das für eine Regierung ist, wenn bei jeder Ausübung unseres demokratischen Rechts auf Protest Militär gegen uns eingesetzt wird. Was für eine Regierung ist das?»