Prozess eingestellt: Hutchins-Familie kämpft weiter gegen Alec Baldwin

Gloria Allred (83) sagte laut «CBS News» offenbar vor dem Gerichtsgebäude in Santa Fe, nachdem Baldwins Fall dort von Richterin Mary Marlowe Sommer eingestellt worden war: Dies stärke «nur unsere Entschlossenheit, in der Zivilklage, die wir gegen ihn in Santa Fe, New Mexico, eingereicht haben, Gerechtigkeit zu üben». Allred vertritt die Eltern und die Schwester der verstorbenen Kamerafrau.