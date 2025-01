Prozess gegen A$AP Rocky hat in Los Angeles begonnen

Denkbar schlechter Zeitpunkt für den Prozess

Der Prozess soll etwa drei Wochen andauern und fällt in einen entscheidenden Zeitpunkt in der Karriere des Rappers. Im Mai wird er neben Anna Wintour (75) und weiteren Prominenten den Vorsitz der diesjährigen Met Gala übernehmen. Zudem soll in den kommenden Monaten sein viertes Studioalbum «Don‹t Be Dumb» veröffentlicht werden. Am Tag des Prozessbeginns wurde zudem der Film «If I Had Legs I›d Kick You» beim Sundance Film Festival aufgeführt, in dem A$AP Rocky eine der Hauptrollen spielt. Im Sommer soll er neben Denzel Washington (70) in Spike Lees Thriller «Highest 2 Lowest» zu sehen sein.