Prozess gegen Amber Heard: Johnny Depp legt Berufung ein

Am 1. Juni befanden die Geschworenen in Fairfax County, Virginia, dass Heard Depp in ihrem Meinungsartikel von 2018 über häusliche Gewalt und Missbrauch verleumdet hat, obwohl sie ihn in dem Artikel nicht namentlich erwähnt hatte. Ihm wurden mehr als zehn Millionen US-Dollar Schadenersatz zugesprochen und sie erhielt in einer Gegenklage zwei Millionen US-Dollar. Nach dem Urteilsspruch in Virginia sagte Depp in einer Erklärung, dass die Jury «mir mein Leben zurückgegeben» habe und das «Beste noch vor ihm liegt». Heard bezeichnete das Urteil als einen «Rückschlag» für Frauen, die ihre Meinung sagen.