Prozess gegen Amber Heard: Johnny Depp wollte nicht Berufung einlegen

Anfang Juni wurde das Urteil in einem mehrwöchigen Verleumdungsprozess zwischen Depp und Heard gesprochen, in dem sich das ehemalige Paar gegenseitig der häuslichen Gewalt beschuldigt hatte. Die Jury stellte sich zu einem grossen Teil auf die Seite des «Fluch der Karibik»-Stars, der zwei Millionen US-Dollar an seine Ex-Frau zahlen muss. Heard traf es jedoch deutlich härter. Sie soll Depp mehr als zehn Millionen Dollar überweisen.