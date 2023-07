Prozess gegen Donald Trump soll im Mai 2024 beginnen

Geheimdokumente im Badezimmer

Trump wird unter anderem vorgeworfen, nach seiner Amtszeit Geheimdokumente unerlaubt und vorsätzlich in seinem Privatanwesen Mar-a-Lago in Florida aufbewahrt zu haben. Laut der Anklageschrift wurden Kartons mit den Dokumenten an unterschiedlichen, leicht zugänglichen Orten auf dem Anwesen untergebracht - darunter in einem Badezimmer, einer Dusche, in seinem Schlafzimmer und in einer Art Festsaal, in dem Veranstaltungen stattfanden.