Prozess gegen Greta Thunberg in Malmö hat begonnen

Die schwedische Klimaschutzaktivistin Greta Thunberg (20) muss sich am heutigen Montag (24. Juli) vor einem Gericht in ihrer Heimat verantworten. In Malmö startet der Prozess gegen die «Fridays for Future»-Initiatorin wegen der Vorfälle während einer dortigen Protestaktion im vergangenen Monat. Die Staatsanwaltschaft wirft Thunberg vor, nicht den Anweisungen der Polizei Folge geleistet zu haben. Im deutschen Strafrecht ist diese Vergehen vergleichbar mit dem Tatbestand des Widerstands gegen die Staatsgewalt. Um 9:30 Uhr startete die Anhörung.