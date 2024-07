Prozess gegen Jérôme Boateng: Staatsanwaltschaft legt Revision ein

Boateng darf sich nichts zuschulden kommen lassen

Boateng war am 19. Juli vor dem Landgericht München wegen vorsätzlicher Körperverletzung verurteilt worden. Eine ehemalige Partnerin hatte dem Fussballweltmeister vorgeworfen, sie 2018 in einem Urlaub angegriffen und beleidigt zu haben. Boateng hatte die Vorwürfe zurückgewiesen. Das Gericht hatte ihn am vergangenen Freitag zu einer Geldstrafe in Höhe von 200.000 Euro unter Vorbehalt verwarnt.