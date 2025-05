Prozess gegen Sean Combs: Schockaussage von Ex-Freundin Cassie

Ventura sagte laut «People»–Magazin am Dienstag aus, dass es in der Beziehung mit Combs immer wieder zu «gewalttätigen Auseinandersetzungen» gekommen sei, die in der Regel in «körperlicher Misshandlung» endeten. Während ihrer gesamten Aussage soll Ventura geweint haben. Über die angebliche Gewalt in der Beziehung erklärte sie dem Gericht den Berichten nach: «Er schlug mir auf den Kopf, warf mich um, zerrte an mir, trat mich. Er schlug mir auf den Kopf, wenn ich am Boden lag.» Combs habe sie zudem manchmal «bestraft», indem seine Security–Mitarbeiter ihr den Zugang zu ihrem Laptop oder Telefon verweigerten, so Ventura.