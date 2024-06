Prozess gegen Tennis-Star Alexander Zverev eingestellt

Das Gerichtsverfahren gegen den deutschen Tennisprofi Alexander Zverev (27) wegen angeblicher Körperverletzung wurde am dritten Prozesstag beendet. Wie die Rechtsanwältinnen des Sportlers am Freitag, 7. Juni, in einer Pressemitteilung bestätigen, stellte das Berliner Amtsgericht Tiergarten das Verfahren ein. Zu einer Verurteilung kam es dabei nicht – somit gilt der Sportler weiterhin als unschuldig.