Prozess wegen Bandenkriminalität: Rapper Young Thug auf freiem Fuss

Der US–Rapper Young Thug (33), unter anderem bekannt für seinen Hit «Havana» mit Camila Cabello (27), ist wieder auf freiem Fuss. Er war im Mai 2022 wegen mutmasslicher Bandenkriminalität sowie Verstössen gegen Waffen– und Drogengesetze festgenommen worden und sass seitdem in Untersuchungshaft. Am Donnerstag plädierte der Grammy–Gewinner, der mit bürgerlichem Namen Jeffery Lamar Williams heisst, vor Gericht in mehreren Anklagepunkten auf schuldig und wurde zu einer Bewährungsstrafe von 15 Jahren verurteilt, wie unter anderem NBC News berichtet.