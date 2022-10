Profifussballer Jérôme Boateng (34) steht seit diesem Donnerstag (20. Oktober) erneut in München vor Gericht. Im September 2021 war der Weltmeister von 2014 wegen Körperverletzung zu einer Geldstrafe in Höhe von 1,8 Millionen Euro verurteilt worden. Alle Beteiligten hatten anschliessend Berufung eingelegt. Aussagen will Boateng im Berufungsverfahren nicht. «Er bestreitet strafbares Tun, wird sich ansonsten aber nicht zur Sache äussern», sagte sein Anwalt laut «Focus» zum Prozessauftakt vor dem Landgericht München I.