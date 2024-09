Prunkvoller Abschied: Harald Glööckler verkauft seine Villa

Sicherheits–Rollgitter im Obergeschoss

Auf 300 Quadratmetern Wohnfläche warten elf Zimmer, ein Pool und eine Sauna auf einen neuen Besitzer. Das «Château Pompöös» präsentiert sich ähnlich extravagant wie sein berühmter Ex–Bewohner. Ein Raum ist komplett in Rot gehalten, ein anderer komplett in Schwarz. Auch ein Zimmer mit auffällig grüner Tapete gibt es. «Hier leben Sie wie in einem Schloss, das tolle Anwesen beeindruckt mit seiner parkähnlichen Anlage und einer sorgfältig gestalteten Atmosphäre voller Luxus und Stil», heisst es in der Anzeige über die dreistöckige Immobilie. Und weiter: «Diese einzigartige Immobilie lässt keine Wünsche offen, hier können Sie sich Ihre Träume verwirklichen...»