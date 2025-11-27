Prunkvolles Galadinner für die Steinmeiers beim spanischen Königspaar

Eine besondere Ehrerweisung

Die grösste Respekterweisung befand sich laut Medienberichten hingegen auf ihrem Kopf. Denn für den festlichen Anlass zu Ehren der Steinmeiers wählte die spanische Königin ein ganz besonderes Schmuckstück: eine legendäre Cartier–Tiara. Es war demnach erst das zweite Mal überhaupt, dass Letizia dieses wertvolle Diadem trug. Ihre Premiere mit dem historischen Stück liege bereits sieben Jahre zurück.