Psychische Gesundheit: US-Star Brittney Griner nimmt sich eine Auszeit

US-Basketball-Profi Brittney Griner (32) nimmt sich eine Auszeit. Ihr Verein, die Phoenix Mercury, gab am Samstag bekannt, dass die All-Star-Centerin nicht mit dem Team auf die anstehende Zwei-Spiele-Reise gehen werde, um sich stattdessen auf ihre mentale Gesundheit zu konzentrieren. «Die Mercury unterstützen Brittney voll und ganz, und wir werden weiterhin gemeinsam an einem Zeitplan für ihre Rückkehr arbeiten», teilte das Team laut «Sports Illustrated» in einer Erklärung mit. Die Mercury treten am Sonntag gegen die Chicago Sky an, gefolgt von einem Spiel gegen die Indiana Fever am Dienstag.