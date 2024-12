Pub in Wales: Ryan Reynolds sorgt für Freibier und mehr Hollywoodstars

Hollywoodstar Ryan Reynolds (48) hat sich in einem Lokal in Wales beliebt gemacht. «Ich zahle eine Runde für alle hier», soll der Schauspieler laut BBC angeboten haben. Der «Deadpool»–Darsteller war dem Bericht zufolge aber nicht der einzige Prominente an dem Abend in dem Pub in Wrexham. Mit dabei hatte er offenbar auch noch «Deadpool & Wolverine»–Co–Star Channing Tatum (44).