Publikum springt für Lewis Capaldi beim Glastonbury-Festival ein

Gänsehautmoment beim Glastonbury-Festival in England: Die Zuschauerinnen und Zuschauer sangen den Hit «Someone You Loved» von Lewis Capaldi (26) einfach weiter, als der Sänger auf der Bühne mit einer Tourette-Attacke zu kämpfen hatte. Es war der erste Auftritt des Schotten nach einer mehrwöchigen Pause - und wird vorerst der letzte bleiben. Denn am gleichen Abend kündigte Capaldi an, sich erneut aus der Öffentlichkeit zurückzuziehen.