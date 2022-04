Pudding-Contest für Platinjubiläum: Camilla wird Gewinner bekanntgeben

Einstündiges TV-Special zum Pudding-Wettbewerb

BBC One teilte am Freitagabend mit, dass der Wettbewerb in dem einstündigen TV-Special «The Jubilee Pudding: 70 Years in the Baking» am 12. Mai gezeigt werden soll. Seit dem 10. Januar konnten britische Bürger ab acht Jahren ihre Rezepte für den «Platin-Pudding» einreichen. Fast 5.000 Rezepte kamen dabei zusammen. Eine Expertenjury, deren Chefin die britische Kochbuchautorin Dame Mary Berry (87) ist, wählte daraus die fünf besten aus.