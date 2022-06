Puffärmel, Tüllröcke und Co.: Diese Saison mögen wir üppige Kleider

Styling-Regeln für Statement-Kleider

Für ein dezenteres Styling empfehlen sich Modelle, die den Fokus auf eine Partie des Kleides legen. Wer also Puffärmel für sich entdeckt hat, sollte darauf achten, dass der Rock eher schlicht gehalten ist. Schreit der Tüllrock «Ich bin hier», sollte das Oberteil eher leise daherkommen. So oder so sorgen die Statement-Kleider für einen Wow-Effekt.