Der Abbruch letztes Jahr sei eine schlimme Erfahrung für alle Besuchenden gewesen «und so wollten wir uns als BR nicht von unserem Publikum verabschieden». Der BR habe dieses Jahr eine einmalige Marketingaufwendung geleistet, um die Besuchenden vom letzten Jahr kostenlos einzuladen. «Wir sind total froh, dass fast 8.000 Leute das Angebot angenommen und uns diesen Vertrauensvorschuss geben haben. Wir glauben, dass wir hier nochmal eine gute Zeit haben können!» Auf die Frage hin, wie es mit der Ticketrückerstattung vom vergangenen Jahr vorangehe, erklärt Rügamer: «Wir als BR haben keinen Einblick mehr in die Ticketrückerstattung, weil diese beim ehemaligen Veranstalter liegt. Unser Stand ist, dass es in Klärung ist.» Das kostenlose Einlösen der Tickets für 2023 habe nichts mit der Rückerstattung der Tickets von 2022 zu tun.