Puma schleicht ums Haus: Harry und Meghan haben Angst um ihre Hühner

Experten vermuten, dass die Raubkatze eigentlich in den Bergen auf der Suche nach Nahrung und Wasser war. Wegen der derzeit grossen Dürre in Kalifornien könnte sie in die bewohnten Gegenden vorgedrungen sein. Sharon Byrne, Geschäftsführerin der Montecito Association, sagte: «Wir wollen, dass alle Anwohner ihre Häuser und Hühnerställe sowie alle anderen Tiere, die sie haben, sichern. Hühner können eine schnelle und einfache Nahrungsquelle für jagende Tiere sein, deshalb müssen sie geschützt werden.» Bei aller Besorgnis gibt Byrne aber auch leichte Entwarnung: «Pumas sind Einzelgänger und wollen letztlich nicht in der Nähe von Menschen sein, daher hoffen wir, dass dieses Tier von selbst weiterzieht.»