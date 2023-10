«Pumpkin Spice Make-up»: So geht der angesagte Beauty-Trend

Strahlende Wangen

Für die Wangen wählt man am besten ein Rouge in Pfirsich– oder Terrakottatönen. Der Blush sollte auf die Mitte der Wangen aufgetragen werden und leicht in Richtung Schläfen verblendet werden. Dieser Trick verleiht dem Gesicht einen warmen, herbstlichen Glanz, der perfekt zur Jahreszeit passt.