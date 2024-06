«Pumuckl»-Überraschung: Es wird auch einen Kinofilm geben

Die erste Staffel «Neue Geschichten vom Pumuckl» war am 11. Dezember 2023 im Streaming–Angebot von RTL+ gestartet, nachdem zuvor die ersten drei Episoden in ausgewählten Kinosälen gezeigt wurden. Die Ausstrahlung im linearen RTL–Programm erreichte einen Marktanteil von bis zu 18,5 Prozent in der werberelevanten Zielgruppe der 14– bis 49–Jährigen. In der Neuauflage der Kinderserie «Meister Eder und sein Pumuckl» aus den 1980er Jahren kauft der von Florian Brückner (40) gespielte Florian Eder, der Neffe des verstorbenen Meister Eder, dessen alte Werkstatt in München. Dort trifft er auf den Kobold Pumuckl, der von Schauspieler und Kabarettist Maxi Schafroth (39) eingesprochen wird.