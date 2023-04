Neue Abteilung kommt pünktlich zur Krönung

Die neue Abteilung - und Camillas neue Figur - kommen pünktlich zum grossen Krönungsevent in der kommenden Woche. Wie Madame Tussauds in einer Pressemitteilung schreibt, handelt es sich in der 200-jährigen Geschichte des Wachsfigurenkabinetts bereits um die achte Krönung. Neben Camilla sind auch König Charles III. (74), Prinz William (40), Prinzessin Kate (41), die verstorbene Queen Elizabeth II. sowie ihr ebenfalls verstorbener Gemahl Prinz Philip (1921-2021) in der «Royal Palace Experience» zu sehen.