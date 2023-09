Pupsen und Motzen: Das finden die Deutschen im Flieger am schlimmsten

Der Streit um die Rückenlehnen

Ein häufiges Ärgernis im Flugzeug ist die Rückenlehne des Vordermanns. Ob man seine Rückenlehne nach hinten verstellen darf, kommt für viele Reisende offenbar auf die Umstände an. 45 Prozent sagen laut Kayak, dass es nur in Ordnung ist, wenn man seinen Hintermann fragt. 24 Prozent sind der Meinung, dass dies immer in Ordnung geht. Jeweils 14 Prozent sagen, dass das Verstellen der Rückenlehne nur in Ordnung ist, wenn es der Vordermann auch tut oder es sich um einen Nachtflug handelt. Für drei Prozent ist das Verstellen nie in Ordnung.