«Purer Missbrauch»: Britney Spears packt erneut über Vormundschaft aus

Im Januar 2008 hatte sich die Sängerin mit ihren Kindern in ihrem Haus verbarrikadiert. Im selben Monat wurde Spears in eine Klinik zwangseingewiesen, wenig später entmündigt. Britney Spears erklärt nun, es sei «alles vorbereitet» gewesen. Die 40-Jährige behauptet, sie habe «keine Drogen» und «keinen Alkohol» in ihrem Blut gehabt. «Es war reiner Missbrauch und ich habe noch nicht einmal die Hälfte davon erzählt», sagt sie weiter. Ihr Vater «liebte» es demnach, «alles zu kontrollieren, was ich tat». Er habe zu ihr gesagt: «Ich bin Britney Spears und ich habe das Sagen.»