Pussy Riot: Tour-Auftakt der kremlkritischen Punkband in Berlin

Die lange geplante Tournee konnte nur unter besonderen Vorzeichen starten: Aljochina stand in Moskau bis zuletzt unter Hausarrest und musste aus ihrer Heimat flüchten. Wie ihr Anwalt mitteilte, verkleidete sie sich als Essenslieferantin und konnte so ihren Aufpassern an ihrem Wohnort entkommen. Die «New York Times» berichtete anschliessend, Aljochina sei per Auto durch Belarus nach Litauen in die EU gefahren. «Ich bin froh, dass ich es geschafft habe», sagte sie in einem Statement.