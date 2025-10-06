Queen Camilla trauert um Dame Jilly Cooper

«Mama war der Lichtblick in all unseren Leben. Ihre Liebe zu ihrer Familie und ihren Freunden kannte keine Grenzen. Ihr unerwarteter Tod war ein vollkommener Schock für uns», heisst es in einem Statement ihrer Kinder Emily und Felix. «Wir sind so stolz auf alles, was sie in ihrem Leben erreicht hat, und können uns ein Leben ohne ihr ansteckendes Lächeln und Lachen um uns herum nicht vorstellen.»