«Queen Charlotte» bis «Silo»: Die Serien-Tipps im Mai

Südkorea liefert nach dem Erfolg von «Squid Game» am 12. Mai erneut eine spannende Dystopie. In «Black Knight» geht es um eine Zukunft, in der die Luftverschmutzung so schlimm ist, dass Menschen nur noch mit Atemmasken ins Freie gehen können. Reiche Leute verlassen sich in dieser Welt auf Lieferdienste. Als der Kurier 5-8 (Kim Woo-bin, 33) eines Tages auf den Flüchtling Sa-wol (Kang You-seok, 28) trifft, ändert sich sein Leben schlagartig.