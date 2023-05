Das «Bridgerton»-Franchise verliert offenbar nicht an Anziehungskraft. Das Prequel «Queen Charlotte: Eine Bridgerton-Geschichte» legte in der vergangenen Woche beim Streamingdienst Netflix einen sehr erfolgreichen Start hin. Die von Shonda Rhimes (53) kreierte Serie verzeichnete laut Netflix in den vier Tagen nach der Premiere am 4. Mai weltweit 148,28 Millionen Sehstunden. Sie landete einer Mitteilung des Streaminganbieters zufolge ausserdem in 91 Ländern in den Top 10 und belegte in 76 davon den ersten Platz.