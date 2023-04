«Queen Cleopatra»: Regisseurin reagiert auf «Blackwashing»-Vorwürfe

Der Streamingdienst Netflix hatte zuvor in einem Beitrag zur Doku das Casting der schwarzen Darstellerin James als «kreative Entscheidung» und «eine Anspielung auf die jahrhundertelange Debatte über die Ethnie der Herrscherin» bezeichnet. Regisseurin Gharavi bemerkt hierzu in ihrem Beitrag in «Variety»: «War Kleopatra also schwarz? Wir wissen es nicht sicher, aber wir sind uns sicher, dass sie nicht weiss wie Elizabeth Taylor war.» Der legendäre Hollywood-Star verkörperte die ägyptische Pharaonin im mit vier Oscars ausgezeichneten Filmklassiker «Cleopatra» aus dem Jahr 1963.