Queen Elizabeth II. bekommt neue Statue zu ihrem 100. Geburtstag

Der 23 Hektar grosse St. James's Park ist einer der wichtigsten und berühmtesten royalen Parks in der britischen Hauptstadt. Er liegt im Stadtbezirk City of Westminster nahe dem Buckingham–Palast und der Downing Street und wird im Norden durch die Strasse «The Mall» begrenzt. Der Park ist immer wieder Schauplatz von royalen Ereignissen, wie etwa Trooping the Colour oder zahlreichen Jubiläen und Krönungen.