Queen Elizabeth II. betet für Menschen in Tonga

Auf Instagram und Twitter teilt der Palast die Nachricht der Anteilnahme der Queen an König Tupou VI. (62): «Ich bin schockiert und traurig über die Auswirkungen der Eruption und des Tsunami in Tonga.» In ihren Gedanken und im Gebet sei sie bei den Menschen von Tonga, die nun zusammenarbeiten um sich von dem verursachten Schaden zu erholen.