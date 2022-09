Queen Elizabeth II.: Die grösste Königin aller Zeiten

War die Queen eigentlich gerne Königin?

Ihre Aufgabe als Königin sah Elizabeth in ihren ersten Jahren als Monarchin als sehr schwere Bürde, der sie sich zu beugen hatte. Es war nie ihr Wunsch gewesen, einmal auf dem Thron zu sitzen. Als junges Mädchen wäre Elizabeth am liebsten Tierärztin geworden. Oder Bäuerin, die mit ihren geliebten Pferden und Hunden auf dem Land lebt und dort glücklich ist, wie ihr Butler Paul Burrell verraten hat. «Wir haben eines Tages die Hunde gefüttert, und sie sagte zu mir: 'Ich habe einen Eid vor Gott geschworen, Paul, in der Westminster Abbey an dem Tag, als ich zur Königin gekrönt wurde, meinem Land zu dienen, solange mein Körper atmet und das ist es, was ich vorhabe, zu tun.»