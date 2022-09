Am 8. September starb Queen Elizabeth II. im Alter von 96 Jahren. Zu ihrem Staatsbegräbnis am 19. September in der Londoner Westminster Abbey werden übereinstimmenden Medienberichten zufolge rund 2.000 Trauernde erwartet. Eine offizielle Gästeliste hat der Buckingham Palast noch nicht bekannt gegeben. Erste Namen sind aber bereits an die Öffentlichkeit gelangt.