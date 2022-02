Queen Elizabeth II.: Erster Termin nach Corona-Schreck

Der Thronfolger hatte sich schon Anfang 2020 zum ersten Mal infiziert und damals mit milden Symptomen zu kämpfen. Der Palast hatte am 10. Februar mitgeteilt, dass der 73-Jährige erneut positiv getestet wurde und sich in Selbstisolation begeben hat. Charles' Ehefrau, Herzogin Camilla (74), ist ebenfalls an Covid-19 erkrankt. «Ihre königliche Hoheit, die Herzogin von Cornwall, wurde positiv auf Covid-19 getestet und befindet sich in Selbstisolation», bestätigte ein Sprecher des Paares wenig später. Beide Royals sind geboostert.