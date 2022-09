Queen Elizabeth II.: Erstes Bild ihres Grabsteins veröffentlicht

Grab für Besucher ab dem 29. September zugänglich

Das Grab befindet sich in der König-George-VI.-Gedenkkapelle und wurde mit zahlreichen Blumenkränzen und Sträussen verziert. Derzeit ist die Grabstätte noch nicht für Besucher zugänglich gemacht worden. Erst ab dem 29. September soll es gestattet sein, die letzte Ruhestätte der Queen zu besichtigen. Queen Elizabeth II. starb am 8. September im Alter von 96 Jahren. In einem Staatsbegräbnis wurde die Königin am 19. September auf Schloss Windsor beigesetzt.