Queen Elizabeth II. gut gelaunt zurück aus der Geburtstags-Pause

Auch eine Königin braucht manchmal eine kleine Auszeit. Zuletzt hatte Queen Elizabeth II. fernab von allem Trubel ihren 96. Geburtstag in Sandringham verbracht. Nach rund einer Woche war die Queen dann von ihrem Landsitz nach Schloss Windsor zurückgekehrt. Dort machte die Monarchin sich am Donnerstag wieder an die Arbeit.