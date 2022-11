Queen Elizabeth II.: Ihr Führerschein kommt unter den Hammer

Die Queen hat sich «ordentlich dreckig gemacht»

Auch ein handschriftlicher Brief der Lehrerin an einen royalen Biografen findet sich in der Sammlung. Darin beschreibt Wellesley, wie sich Prinzessin Elizabeth beim Heer angestellt hat. Demnach hatte sie «darauf bestanden, wie eine ganz normale Rekrutin behandelt zu werden.» Sie sei auch unter Autos gekrochen und hätte sich «ordentlich schmutzig» gemacht. Zudem sei sie hervorragend gefahren für eine Anfängerin.