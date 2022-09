Queen Elizabeth II.: Ihr glücklicher letzter Sommer in Schottland

Umgeben von treuen Bediensteten

Als die Königin Ende Juli in Balmoral eintraf, zog sie zunächst in die kleinere, komfortablere Craigowan Lodge mit sieben Schlafzimmern, bevor sie am 9. August in das eineinhalb Kilometer entfernte Schloss Balmoral umzog. Wie Royal-Expertin Rebecca English in der «Daily Mail» weiter schreibt, wurde sie dabei «von einer Handvoll treuer Mitarbeiter begleitet, die ihr geschworen hatten, bis zum Ende bei ihr zu bleiben».