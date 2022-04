Queen Elizabeth II. ist wieder nach Schloss Windsor zurückgekehrt

Queen Elizabeth II. hat ihren 96. Geburtstag am vergangenen Donnerstag in Sandringham verbracht. Nun ist die Monarchin wieder zurück auf Schloss Windsor, wie der Palast laut dem «People»-Magazin mitgeteilt hat. Die Queen war in der vergangenen Woche auf ihren Landsitz in Norfolk gereist, der etwa 180 Kilometer nördlich von London liegt.