Queen Elizabeth II.: Leichenwagen mit Blumen übersät

Der Sarg von Queen Elizabeth II. (1926-2022) hat bei seiner Überfuhr vom Wellington Arch zu Schloss Windsor unzählige Trauernde am Strassenrand passiert. Viele von ihnen erwiesen ihrer verstorbenen Königin die letzte Ehre, indem sie Blumen in Richtung des Konvois und Leichenwagens warfen, in dem die Queen ein letztes Mal London verliess.