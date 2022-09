Queen Elizabeth II. muss erneut wichtiges Treffen verschieben

Nicht nur Prinz Charles sorgt sich

Dass erstmals in der langen Regentschaft von Queen Elizabeth II. der schottische Sitz Balmoral zur Ernennung des neuen Premiers diente, hatte bereits mit der «eingeschränkten Mobilität» der Königin zu tun. Auch den traditionsreichen Highland Games konnte sie in diesem Jahr nicht beiwohnen. Laut «The Sun» soll Prinz Charles (73) seine Mutter aus Sorge fast täglich besuchen. Die Queen befindet sich seit dem 21. Juli in Schottland.